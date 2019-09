Une collision entre un train et un camion a fait au moins un mort et plus de 30 blessés à un passage à niveau à Yokohama, en banlieue de Tokyo, a-t-on appris jeudi auprès des secours et de la compagnie ferroviaire. L'un des blessés a été grièvement touché.

La personne décédée était le conducteur du camion. «Il a été amené à l'hôpital mais il est mort» environ une heure après l'accident, a déclaré un porte-parole de la police locale.

La chaîne publique NHK avait annoncé plus tôt que cet homme de 67 ans avait été piégé sous le train. La personne grièvement blessée est une femme d'une vingtaine d'années, précise la NHK.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. Authorities say at least 30 people may have been injured. https://t.co/oloYl4dCQi pic.twitter.com/HJKHXBrrsd