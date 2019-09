Motard et vidéaste, Quentin Leroy empruntait une bretelle d'autoroute, jeudi dernier non loin de Mons, en Belgique, lorsqu'il a frôlé une petite boule de poil immobile au milieu de la chaussée, rapportent les médias belges 7sur7.be et sudinfo.be. Ayant identifié un chaton, l'homme a immédiatement garé sa moto sur la bande d'arrêt d'urgence pour courir dans sa direction. Il a croisé dans sa course un automobiliste qui, lui aussi, a repéré l'animal en danger et s’apprêtait également à venir à la rescousse.

L'animal apparemment pétrifié de peur, ou inconscient du danger, s'est laissé sauver sans chercher à s'enfuir. Étant allergique aux poil de chat, le motard a finalement confié le félin à l'automobiliste. Sa caméra embarquée n'en ayant pas perdu une miette , le jeune homme n'en a pas moins publié sur sa page Facebook son aventure qui marquait lundi matin largement plus de 400 000 vues au compteur.

Après avoir passé quelques jours au domicile de l'automobiliste, le petit chat a été pris en charge par une association de la région. L’animal sera pucé, vacciné et stérilisé avant d’être mis à l’adoption. La jeune femelle devrait être remis à sa famille d'accueil mardi, précise sudinfo.be.