Un hôtel de Big Sky, dans le Montana, a eu un invité surprise le week-end dernier: un jeune ours noir. Qui voulait faire une sieste.

Le plantigrade a pénétré dans le Buck’s T-4 Lodge en se glissant par une fenêtre. Puis il s’est rendu dans les toilettes dames. Et il a décidé que les lavabos représentaient l’endroit le plus confortable pour piquer un roupillon.

Les employés de l’hôtel ont tenté d’encourager l’ours pour qu’il s’en aille tout seul et lui ont libéré le passage. Ça n’a pas marché. (L’ours avait sommeil.)

Bientôt relâché

La grosse boule de poils a finalement obtenu ce qu’il souhaitait le plus: il a été endormi… Appelés à l’aide, des spécialistes ont en effet tranquillisé le ronfleur et l’ont emporté, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus.

L’ours n’est pas blessé et sera relâché dans une zone plus reculée, a indiqué le service local de la pêche, des parcs et de la faune sauvage.

Tout est bien qui finit bien. Et même s’il n’avait pas de réservation, on peut avancer qu’il ne s’agissait pas d’un ours mal léché. Car si le jeune animal a un peu confondu WC et lavabos, la fin de la vidéo montre pourquoi il s’était rendu aux toilettes…

L’ours et sa science du confort.