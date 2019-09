En rentrant de week-end, les quatre occupants d'un bureau dans un immeuble de Washington ont eu une désagréable surprise. Un parapluie appuyé contre le mur était tombé et bloquait la porte, les empêchant d'entrer. Durant 30 minutes, ils ont multiplié les tentatives pour faire bouger l'objet: en secouant la porte vitrée, en tentant d'y glisser leurs doigts, un cintre. Rien à faire. Le parapluie était tombé dans la position parfaite: impossible de le déloger, a raconté l'un des employés à Vice après que la photo du problème ait été diffusée sur les réseaux sociaux.

Deuxième option: appeler la société qui gère cet immeuble de bureaux. Une équipe de maintenance est arrivée et a secoué la porte, tenté de passer les doigts ou un cintre dans une ouverture. «Nous leur avons à chaque fois dit que nous avions déjà essayé mais c'était comme si en essayant eux, ils allaient réussir», continue à expliquer l'employé. De guerre lasse, les quatre occupants du bureau ont travaillé dans une autre pièce prêtée par la gérance, avec des ordinateurs portables et un chargeur à se partager.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR