Un tout nouveau parc d’attractions du Tennessee suscite de nombreuses critiques. Et pour cause: il propose de revivre des faits divers célèbres: la mort de la princesse Diana, le meurtre supposé d’OJ Simpson, Michael Jackson qui suspend son bébé dans le vide depuis le balcon de son hôtel…

Ce parc à thème morbide a ouvert ses portes vendredi dernier à Pigeon Forge, dans Le Tennessee. Il se nomme le National Enquirer Live et c’est une sorte de «musée immersif» lié au tabloïd «National Enquirer», célèbre pour sa vaste couverture des faits divers.

«Il n’y a pas de sang»

Pour 25 dollars, le parc permet par exemple de «vivre» les derniers instants de Lady Di, en août 1997 à Paris. Une mise en scène en 3D plonge le visiteur dans la course-poursuite entre les paparazzis et la voiture de la princesse Diana, jusqu’à l’accident fatal qui a coûté la vie à Diana Spencer, son chauffeur Henri Paul et Dodi Al-Fayed.

«Les images sont projetées et vous voyez les buildings et tout l’environnement dans une présentation en 3D. Et ça montre le chemin suivi quand elle a quitté le Ritz, puis les paparazzis qui la poursuivent et le flash qui a aveuglé le conducteur – et comment ça s’est passé. Il n’y a pas de sang, il n’y a rien de ça. Vous voyez le crash à travers une animation par ordinateur», a expliqué le créateur du parc à thème Robin Turner au «Daily Beast».

Sondage complotiste

«Ce n’est certainement pas de mauvais goût. C’est fait de manière très professionnelle et positive», a-t-il insisté.

Dans le genre bon goût, justement, ceux qui souhaitent «vivre» le décès de Lady Di pourront ensuite découvrir les théories qui ont circulé autour de sa mort. Puis pourront voter, répondant à des questions telles que: «Pensez-vous que la famille royale était impliquée?» Ou: «Pensez-vous que la princesse était enceinte?»…

(Le Matin)