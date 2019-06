«Les portes pour protéger les bébés ne fonctionnent que lorsque vous les fermez», a ironisé l’Américain Albert Passavanti sur sa page Facebook. Mais c’est la vidéo liée à ce message qui est en train de faire le tour du monde. La scène, visible ci-dessus, a été saisie par la caméra de surveillance d’un lotissement de Palm Beach, en Floride.

Elle montre un dimanche en famille, au bord de la piscine. On y voit le petit Rocco, un an et demi, tenter d’attraper un gros ballon gonflable. La barrière censée l’empêcher de s’approcher de l’eau n’entoure pas entièrement le bassin. Le bambin entre. Le ballon tombe dans l’eau. Lui aussi.

«Aller du point A au point B»

En une fraction de seconde Albert Passavanti se lève. Et effectue un plongeon spectaculaire au-dessus de la barrière pour secourir son enfant. «Je n’ai même pas pensé à la contourner. Il s’agissait juste d’aller du point A au point B. Dans ces moments-là, vous avez la force de Superman», a expliqué Albert Passavanti à la chaîne WPTV.

Tout se termine donc par un happy end: le petit Rocco a été repêché en un temps record. Et tout le monde se porte bien. Albert Passavanti a expliqué avoir diffusé cette vidéo pour prévenir les parents des dangers de noyade. (Le Matin)