Un séisme de magnitude de 5,7 a causé mardi des dégâts mineurs sur l'île indonésienne de Bali, selon l'institut de géophysique américain USGS, et provoqué un mouvement de panique chez des habitants.

Le tremblement de terre s'est déclenché à 7h18 (00h18 GMT) à Bali, en pleine saison touristique, avec un épicentre à 82,1 km au sud-ouest de la capitale de l'île Denpasar. Des hôtels ont été évacués, selon les médias locaux, mais l'aéroport international de Ngurah Rai a indiqué que les vols n'avaient pas été perturbés.

La secousse, qui a été ressentie jusque sur l'île voisine de Java, avait une profondeur relativement importante de 91 km et n'a pas déclenché d'alerte au tsunami, ni fait de victime, selon les premiers bilans.

«J'ai couru dehors immédiatement»

Des habitants de Bali ont décrit des mouvements de panique au moment du séisme. «Je portais mon bébé quand j'ai senti la secousse, c'était fort, j'ai couru dehors immédiatement et vu beaucoup de gens déjà dans les rues», a indiqué Komang Sudiani, une habitante de Denpasar à l'AFP.

Des photos diffusées par l'agence de gestion des catastrophes montraient des dégâts mineurs sur des devantures de magasins et sur des temples dans cette île majoritairement hindoue.

«Nous avons reçu des informations sur des dégâts tels que des tuiles tombées ou des vitres brisées dans plusieurs maisons et bureaux», a précisé dans un communiqué Rahmat Triyono, responsable de la gestion des séismes et tsunamis pour l'agence. Une vingtaine de maisons, écoles, temples et bureaux ont subi des dégâts mineurs, essentiellement dans le district de Badung près de Kuta, haut lieu touristique de l'île, selon les autorités locales.

Forte zone sismique

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

Dimanche l'archipel des Moluques, dans l'est de l'Indonésie, a été frappé par un violent séisme de magnitude 7,3 qui a fait trois morts et endommagé plus d'un millier d'habitations.

L'an dernier, un séisme de 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2200 morts et des milliers de disparus. Le 26 décembre 2004, un très violent séisme de magnitude 9,1 a secoué la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'archipel indonésien, et a provoqué un vaste tsunami dans tout le Pacifique, faisant quelque 170'000 morts. (afp/nxp)