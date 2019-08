Le sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz dans le Sud de la France s'annonce électrique avec des dirigeants aux antipodes sur les grands enjeux du monde et des forces de l'ordre sur les dents face aux «anti» et aux risques de débordement.

Le président Emmanuel Macron, hôte cette année du traditionnel raout des sept grandes puissances démocratiques et industrielles, va devoir déployer des trésors de diplomatie et d'habileté pour mettre ses pairs au diapason, entre le dîner d'ouverture samedi et la conférence de presse finale lundi après-midi.

De l'Iran au commerce en passant par le Brexit, les lignes de fracture se multiplient entre un Donald Trump imprévisible, déjà en campagne pour sa réélection, un nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, volontiers provocateur et les cinq autres leaders.

Flairant le danger après le coup de théâtre du précédent sommet au Canada - le président américain refusa d'en signer les conclusions q'il avait pourtant acceptées - Emmanuel Macron a biffé d'un trait l'exercice de la déclaration finale.

Exit «ces communiqués que personne ne lit qui sont le résultat d'interminables chicayas bureaucratiques», a-t-il pointé devant la presse présidentielle.

Et retour donc aux «discussions informelles», au coeur du G7 initié par le français Valéry Giscard d'Estaing en 1975 après le premier choc pétrolier.

«Stupidité de Macron»

Quarante ans plus tard, les Sept sont malmenés par un multilatéralisme en berne, l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et un nationalisme décomplexé jusqu'au coeur des démocraties occidentales.

Emmanuel Macron, déterminé à se poser en médiateur dans le grand chamboulement mondial, ne désespère pas d'arracher quelques concessions à Donald Trump sur le nucléaire iranien, dossier explosif numéro un qui menace d'embraser le Moyen-Orient.

«Ce que j'espère des Etats-Unis et de la discussion au niveau du G7, c'est une clarification de la stratégie» pour faire bouger les Iraniens, préconise-t-il.

Le président français rencontrera au préalable le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif pour caler des «propositions» qui permettraient de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien.

Paris tente d'obtenir un allègement des sanctions américaines visant le pétrole iranien en échange d'un retour de l'Iran au plein respect de l'accord et de nouvelles négociations avec Téhéran sur son programme balistique et son influence régionale.

La partie s'annonce serrée pour le président français, Donald Trump lui ayant sèchement reproché de parler un peu trop «pour les Etats-Unis».

Le président américain n'a guère été plus amène sur la taxation des géants du numérique, dénonçant «la stupidité de Macron» en la matière et menaçant le vin français de rétorsion. Paris ne désespère pourtant pas là non plus d'obtenir un accord entre les Sept.

Russie in ou out ?

«N'oubliez pas que le prochain sommet se tiendra aux Etat-Unis en 2020, qui est l'année de l'élection présidentielle américaine. Donc c'est dans l'intérêt de Donald Trump d'avoir un sommet qui réussit (..) et prépare le terrain pour le prochain», anticipe Rohinton Medhora, président du Centre for International Governance Innovation, think-tank canadien.

Emmanuel Macron compte aussi afficher des résultats concrets sur certains sujets comme la «lutte contre les inégalités», thème officiel du sommet, en élargissant les discussions aux dirigeants de «puissances de bonne volonté» comme l'Inde, l'Australie, l'Afrique du sud et le Chili.

Il a également appelé le G7 à «parler de l'urgence» du problème des feux de forêt en Amazonie - ce qui lui a valu une réplique cinglante du président brésilien Jair Bolsonaro, estimant que de discuter de ce problème en l'absence du Brésil faisait montre d'une «mentalité colonialiste».

L'économie mondiale, guettée par la récession sur fond de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, sera aussi l'objet de toutes les attentions.

La Russie, exclue de ce forum dpuis l'annexion de la Crimée en 2014, pourrait aussi faire parler d'elle, Donald Trump préconisant - à contrecourant de ses pairs - sa réintrégration. «C'est bien plus sensé d'avoir la Russie», a-t-il assuré mardi.

Durant trois jours, les leaders du monde seront confinés dans un palace, loin de la société civile dont ils se veulent à l'écoute, et l'élégante station balnéaire de Biarritz, rendez-vous des têtes couronnées au XIXe siècle, transformée en camp retranché.

Plus de 13'000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la région, où un grand rassemblement d'opposants au sommet fait craindre des violences samedi d'Hendaye à Irun (Espagne).

