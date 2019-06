Le procès d'Edward Gallagher, sous-officier des forces spéciales américaines bardé de décorations, s'est ouvert lundi devant un tribunal militaire de San Diego (Californie). Âgé de 40 ans, il est notamment accusé de meurtre avec préméditation, tentative de meurtre sur deux civils à l'aide de son fusil de précision et obstruction à la justice.

Ce sont des hommes placés sous ses ordres dans une unité des célèbres «Navy SEALs», commandos d'élite de la marine américaine, se disant horrifiés par les actes de leur supérieur, qui ont donné l'alerte. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis en 2017 à Mossoul, en Irak. Des troupes américaines y avaient été déployées aux côtés des forces irakiennes pour reprendre des quartiers de la ville aux mains des combattants du groupe Etat Islamique (EI).

Le militaire, qui risque la prison à vie s'il est reconnu coupable, dément toutes les accusations portées contre lui. Ses avocats affirment qu'il a été victime d'une «cabale» ourdie par des subordonnés souhaitant son départ.

Meurtre d'un prisonnier de 15 ans

D'après des déclarations lues lors d'une audience préliminaire en novembre 2018, certains membres du peloton «Alpha» commandé par M. Gallagher étaient si bouleversés par son comportement qu'ils avaient trafiqué son fusil de sniper pour le rendre moins précis et tiraient des coups de semonce pour faire fuir les civils avant que leur chef n'ait le temps d'ouvrir le feu sur eux.

Leur chef se vantait notamment du nombre de gens qu'il avait tués, affirme le rapport d'enquête cité par le «New York Times». En mai 2017, les forces irakiennes avaient capturé un combattant ennemi blessé, qui semblait âgé d'environ 15 ans.

“One day, from his sniper nest, Chief Gallagher shot a girl in a flower-print hijab who was walking w/ other girls on the riverbank. She dropped, clutching her stomach, & the other girls dragged her away.” Trump is preparing to pardon this war criminal. https://t.co/Lg9VDr6Ydx