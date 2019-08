La foudre a fait au moins quatre morts et plus de vingt blessés, dont deux enfants, du côté polonais des monts Tatras, et un mort côté slovaque, selon les services de secours des deux pays. Trois blessés sont en réanimation, a précisé le chef des secours en montagne polonais Jan Krzysztof.

Le plus grand nombre de blessés ont été touchés par la foudre dans la zone du mont Giewont. Selon un responsable du parc national des Tatras cité par l'agence de presse polonaise PAP, la foudre aurait touché une chaîne dont se servent les touristes pour gagner plus facilement le sommet.

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof, przekaza?, ?e ci?gle sp?ywaj? kolejne zg?oszenia. TOPR-owców maj? wspomaga? ratownicy z Krakowa - w drodze jest ju? helikopter LPR. #Tatry #Giewont pic.twitter.com/IH1nqZOD1D — Radio Kraków (@RadioKrakow) August 22, 2019

Changement de temps

Selon les médias polonais, dont la chaîne privée TVN24, la foudre aurait frappé aussi une grande croix métallique installée au sommet du mont Giewont, proche de la grande station de montagne de Zakopane, au moment où s'y trouvait un important groupe de touristes.

La majorité des blessés, transportés par plusieurs hélicoptères, ont été hospitalisés dans la station de Zakopane. D'autres blessés ont été soignés à Cracovie et à Nowy Targ. Le temps a changé brusquement à la mi-journée, d'épais nuages recouvrant rapidement le ciel qui, clair dans la matinée, avait incité de nombreux estivants à s'engager sur des pistes des Tatras.

(afp/nxp)