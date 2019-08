Sur la page Facebook Pet Alert sur les animaux disparus dans l’Ain, on trouve des chiens, des chats, encore et encore des toutous et des matous. Et un… wallaby. L’étonnant avis de recherche a été publié lundi. L’animal a été perdu à Briord, secteur de Vérizieu, peut-on lire. «Silhouette normale. Taille moyenne», est-il précisé.

Dans les commentaires, certains pensent à une blague. Ce n’en est pas une. Un wallaby se balade bel et bien quelque part dans le Bugey, entre Lyon et Genève. À peine arrivé dans le hameau de Vérizieu, il a pris la poudre d’escampette.

D'abord avec les poules

Son nouveau propriétaire a raconté sa mésaventure au «Progrès». «J’aime beaucoup les animaux. J’ai une grande propriété avec un étang, de la forêt. J’avais envie de créer un petit parc animalier. J’avais aménagé un enclos de 1200 m2 pour le wallaby en haut de mon terrain», raconte Julien Siclari.

Samedi, il est allé chercher l’animal qui ressemble à un kangourou taille réduite dans un élevage du Loir-et-Cher. Arrivé chez lui, il l’a d’abord libéré de sa caisse dans l’enclos des poules. Où il semblait paisible. «Je lui ai donné de la salade, il a mangé», raconte son propriétaire.

«Cette bestiole est montée sur ressort»

Mais dimanche, le transfert vers le grand enclos a mal tourné. Julien Siclari et un ami ont réussi à saisir le marsupial et l’emmener jusqu’au grand parc. Mais à peine à l’intérieur il s’est débattu et leur a échappé. «Il avait repéré l’entrée. C’était fermé mais il a eu la force de pousser le grillage», explique l’homme. Quelques bonds plus tard, il avait disparu.

Depuis? Impossible de le retrouver. Mais plusieurs habitants de la région l’ont aperçu. Dont, mardi soir, une femme qui roulait avec son fils sur une route proche du lieu de la fugue. Elle a filmé le wallaby bondissant devant ses phares. «J’ai bien essayé de l’attraper, mais cette bestiole est montée sur ressort», a-t-elle précisé au «Progrès»…

Notons qu’il vaut mieux vaut être formé pour tenter d’attraper un wallaby. Mais en attendant, précise un spécialiste dans le quotidien français, le bondissant animal qui se nourrit de feuille et d’autres végétaux a tout ce qu’il lui faut dans la région. La végétation et le climat lui conviennent parfaitement. Il peut donc théoriquement vivre des années en liberté. «Il doit être au paradis!», a même lancé Julien Siclari.

L’animal n’étant pas dangereux, les forces de l’ordre n’ont pour l’instant pas l’intention d’intervenir. Mais si la situation est plutôt cocasse, mieux vaudrait tout de même que son propriétaire mette la main dessus. Car le wallaby pourrait être la proie d’un chien. Ou, comme l’animal de 2 ans et de quelque 70 centimètres de haut est plutôt nocturne, il risque d’être percuté pour une voiture.