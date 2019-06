«Un grand merci à la police de Manchester pour avoir arrêté ma grand mère Josie. Elle a 93 ans, sa santé est chancelante et elle souhaitait être appréhendée avant qu'il ne soit trop tard. Elle a un cœur d'or et a grandement apprécié ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci d'avoir exaucé son vœu.»

Posté le 22 juin dernier, le tweet de Pam Smith a retourné les cœurs, plusieurs milliers déjà. Le message de remerciement au plus grand département de police du Royaume-Unis est fait au nom de Josie Birds, une nonagénaire qui souhaitait s'accorder un dernier grand frisson bien que n'ayant jamais commis le moindre crime.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv