L'association internationale Les Hérauts de l'Evangile, reconnue par le Vatican et soupçonnée d'être une société secrète opposée au pape, a été placée sous tutelle pontificale pour des «carences liées à sa gouvernance» et «au style de vie» de certains de ses membres, a annoncé samedi le Saint Siège.

A la suite d'une enquête ouverte en 2017, l'association des Hérauts de l'Evangile (Arautos do Evangelho), fondée par le Brésilien João Scognamiglio Clá Dias est placée «sous l'autorité d'un commissaire avec l'accord du pape», indique le Saint Siège dans un communiqué.

Les motifs de l'enquête, «puis la décision de nommer un commissaire pontifical sont liées aux lacunes concernant le style de gouvernance, la vie des membres du Conseil (...) l'administration, la gestion des oeuvres et la collecte des ressources», ajoute le Saint Siège.

Ce dernier précise que la tutelle sera exercée par le cardinal Raymundo Damasceno Assis, archevêque émérite d'Aparecida (Brésil).

Première association de fidèles du millénaire à avoir été approuvée par le pape (Jean Paul II), en 2001, Les Hérauts de l'Évangile faisaient l'objet d'une enquête du Vatican depuis juin 2017.

A l'époque, le vaticaniste de référence en Italie Andrea Tornielli, aujourd'hui directeur des rédactions du ministère (dicastère) pour la communication du Saint-Siège, avait révélé cette enquête, évoquant certains agissements du groupe et de son chef, Mgr João Scognamiglio Clá Dias, en particulier des séances d'exorcisme au cours desquelles les officiants dialogueraient avec le diable.

«Scognamiglio Clá Dias et ses prêtres utilisent des rituels d'exorcisme fabriqués par eux-mêmes, car il tiennent ceux de l'Église catholique approuvés par le Saint Siège pour inefficaces», écrivait Andrea Tornielli sur le blog du quotidien La Stampa «Vatican Insider», auquel il collaborait.

Des informations de presse indiquaient alors que le Vatican enquêtait «sur d'étranges cultes millénaristes» et des exorcismes pratiqués en invoquant le nom de Mgr Scognamiglio Clá Dias.

Ce dernier avait démissionné de la présidence de l'association en juin 2017. Les Hérauts de l'Évangile sont une association internationale de fidèles de droit pontifical présents dans différents pays et sont reconnaissables à leur habit brun et blanc avec une grande croix sur la poitrine, semblable à celui des chevaliers médiévaux.

Mgr João Scognamiglio Clá Dias est un ancien membre de l'association catholique traditionaliste et contre-révolutionnaire brésilienne TFP (Tradition, Famille et Propriété), qui fut ensuite démembrée, et dont une branche était devenue complètement autonome sous le nom des «Hérauts de l'Évangile». (afp/nxp)