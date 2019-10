Le suspect serait blessé. Il aurait agi avec un sabre ou un long couteau, d'après les premières informations qui nous parviennent.

«Les policiers ont fait usage de leur arme. Un assaillant a été arrêté. Les blessés ont été évacués», a déclaré la police dans un communiqué. Selon les médias locaux, le suspect, qui compte parmi les blessés, aurait utilisé un sabre contre ses victimes.

The suspect was allegedly armed with a knife or a long sword, witnesses say #kuopio #Finland https://t.co/Qa2owib9aw