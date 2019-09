La chaîne de télévision Russia Today a commis une légère erreur, en diffusant une carte sur laquelle la Nouvelle-Zélande avait été renommée «Japon» et la Papouasie-Nouvelle-Guinée «Corée du Sud».

Un porte-parole de la chaîne, un brin gêné, a tenu à expliquer: «Notre première équipe aux États-Unis a commis une erreur géographique. Nous avons corrigé l’erreur dès que possible et nous avons offert à nos collègues une nouvelle carte de l’hémisphère sud en cadeau dans l’espoir que cela ne se reproduira plus».

so looks like my flight to Japan for the RWC is going to be quicker than I expected pic.twitter.com/5hj0Qud4jV