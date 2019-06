Plusieurs centaines d'activistes anti-charbon ont pénétré samedi dans une mine à ciel ouvert de l'ouest de l'Allemagne, à l'activité ralentie depuis la veille. Cette opération a été effectuée dans le cadre d'une action de protestation de plusieurs jours.

Au bout d'un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, des centaines de militants écologistes de Ende Gelände («terminus» ou «fin de l'histoire») ont réussi à pénétrer sur le site de la mine de Garzweiler, a constaté l'AFP. Ils étaient vêtus d'une combinaison blanche et équipés de sacs à dos remplis de matériel de couchage.

At least 50 arrests have just been made at the golden finger inside the #Garzweiler mine. Still many people remaining, determined to stay the night in the mine, despite intense heat and heavy police presence. Red, green and silver blockades are also still going! #endegelaende pic.twitter.com/Qo2AXr4yoO