Une affaire datant de 2015 pourrait venir alourdir le dossier de Nordahl L. Selon les informations de France info, l'avocat de la famille de Thomas Rauschkolb a déposé plainte pour meurtre contre «X» le 15 octobre, visant directement le meurtrier présumé de la petite Maëlys. Thomas, 18 ans, avait été retrouvé mort en 2015 en Savoie au bord d'une rivière alors qu'il avait passé la nuit en discothèque à Grésy-sur-Aix. L'enquête avait conclut, en octobre 2017, à une chute accidentelle du jeune homme. Mais les parents ne croient toujours pas à cette explication.

L'avocat explique que la procédure a été lancée au lendemain de l'interview de l'ex-compagne de Nordahl L, qui selon elle aurait commis d'autres meurtres. «Il faudrait notamment creuser le dossier du jeune Thomas Rauschkolb», avait-elle lâché dans la presse. Me Bernard Boulloud, au moment de déposer la plainte en question, a confirmé qu'il visait bel et bien Nordahl L., déjà poursuivi pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys et pour l'assassinat du caporal Noyer en 2017.

«Le papa et la maman de Thomas n'ont jamais cru à la mort naturelle. Il y a des indices qui laissent penser tout le contraire», a affirmé l'avocat de la famille Rauschkolb. Il n'y a par ailleurs pas eu d'autopsie du corps du jeune homme qui sera prochainement exhumé pour être analysé. «Il y a surtout une photo qui avait été produite par le papa où on voit Nordahl L. dans la boîte de nuit qu'avait fréquenté leur fils en 2015», explique Me Bernard Boulloud pour justifier les poursuites.

(lom)