«Combien pour aller à l’étang le plus proche, mon pote?», rigole «The Independent». Origine de cet amusement? À Nottingham, au centre de l’Angleterre, une oie a foncé droit sur un taxi, a explosé une vitre, et s’est retrouvée sur la banquette arrière…

Le chauffeur du taxi a été tellement abasourdi qu’il a appelé la police. Police qui a ensuite tweeté l’improbable photo de l’oiseau «installé» dans le taxi, au milieu des débris de verre.

Un check-up chez le toubib

«Lorsqu’un collègue a demandé si on avait reçu un appel radio au sujet d’une oie qui avait volé dans un taxi, nous avons dû le voir pour le croire», ont commenté les forces de l’ordre.

Il est précisé que le chauffeur devra régler lui-même les frais de réparation. Et que même si elle semblait en pleine forme après avoir traversé une vitre, l’oie a été menée chez un vétérinaire pour un contrôle.

L'image dans son intégralité.

R.M.