Les bureaux de vote ont ouvert samedi en Afghanistan pour une élection présidentielle qui se déroule sous la triple menace des attentats des talibans, de la fraude et de l'abstention des électeurs. «Le vote a commencé», a déclaré la commission électorale.

Le scrutin rassemble 18 candidats à un mandat de cinq ans, et oppose surtout deux favoris, l'actuel chef de l'Etat Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. C'est la quatrième élection présidentielle dans l'histoire du pays, la première s'étant tenue en 2004. Les talibans ont multiplié les avertissements aux quelque 9,6 millions d'électeurs pour les dissuader de participer au scrutin. Ils ont expliqué jeudi que leurs moujahidines viseront «les bureaux et les centres (de vote) accueillant ce spectacle».

Le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 72'000 hommes pour garder les près de 5000 bureaux de vote du pays, qui ont ouvert leurs portes à 07h00 (04h30 en Suisse) et devraient les fermer à 15h00. Il a interdit par ailleurs depuis mercredi soir l'accès à la capitale à tous les camions et camionnettes, par peur des attentats aux véhicules piégés.

Pays en guerre

La campagne électorale a démarré fin juillet par un attentat ayant fait 20 morts. Plus de cent autres personnes ont été victimes d'attaques revendiquées par les talibans depuis. A cela s'ajoute le risque que le groupe Etat islamique se mette de la partie, lui qui a revendiqué un attentat contre un mariage ayant fait 80 morts en août.

La première inconnue sera l'ampleur de l'abstention. Si ce n'est pas la peur des attentats ou de la fraude qui les tiennent à l'écart des urnes, bon nombre d'électeurs devraient rester chez eux, ayant perdu tout espoir que leurs élites améliorent leurs conditions d'existence. Le futur chef de l'Etat prendra la tête d'un pays en guerre, où 55% de la population vivait avec moins de deux dollars par jour en 2017, et où le conflit avec les insurgés a tué plus de 1300 civils au premier semestre 2019, selon l'ONU.

L'enjeu de long terme du scrutin de samedi est de fournir une légitimité suffisante au futur président pour se poser en interlocuteur incontournable de ce dialogue. Encore faudrait-il que les talibans acceptent de le mener avec un pouvoir qualifié jusqu'ici de «marionnette» de Washington. (ats/nxp)