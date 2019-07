MJ a-t-il mangé quelqu’un? L’Australie se pose la question depuis l’étonnant message d’une ferme à crocodiles australienne publié ce mardi sur Facebook. On y apprend le décès de MJ, un impressionnant spécimen de 4,70 m de long. Et surtout qu’un petit dispositif métallique qui serait orthopédique a été retrouvé dans son estomac…

«Imaginez notre surprise lorsque nous avons ouvert les entrailles de ce grand croco et découvert ce qui semble être une plaque orthopédique!», a écrit le Koorana Crocodile Farm, situé dans le Queensland, à l’est du pays. «Alors qu’a fait MJ?»

Un modèle assez ancien

L’instrument en question est une petite plaque métallique d’une dizaine de centimètres munie de huit trous. Six petites vis ont également été retrouvées dans l’estomac du saurien. Qu’est-ce? «On leur a dit que la plaque d’origine suisse était un modèle assez ancien», rapporte l’Australian Associated Press. Directeur de la ferme, John Lever a expliqué qu’elle avait porté un numéro d’identification. Mais il a été effacé à cause de l’acidité régnant dans l’estomac de l’animal.

Le mystère est d’autant plus difficile à percer qu’on ne connaît pas l’âge de MJ, décédé des suites d’un combat avec un autre énorme crocodile nommé Big Joe. «La plaque aurait pu être utilisée pour un animal de compagnie ou en chirurgie humaine, nous n’en savons rien», a déclaré John Lever. «Elle a pu être dans l’estomac du crocodile depuis 45 ou 50 ans.»

Retracer son passé

MJ était dans cette ferme à crocodiles depuis six ans. Avant, il était dans une autre, au nord de l’État. Et encore auparavant dans la nature. En contact avec le second établissement, le Koorana Crocodile Farm tente de retrouver dans quelle zone il vivait.

Son instinct, a noté le patron des lieux, lui dit que la plaque a appartenu à un humain. En tout cas il le souhaite… «Si nous pouvons aider à résoudre un cas non résolu, un cold case, et apporter de l’apaisement à quelqu’un, ce serait merveilleux», a-t-il expliqué.

Envoyée en Angleterre

De son côté ABC n'évoque pas l'éventuelle origine suisse de la plaque. Mais précise qu'elle a dorénavant été envoyée à un spécialiste en Angleterre qui va tenter de l’identifier.

En attendant d’en savoir plus et quelle que soit l’explication finale, le parc ne perd pas son humour. Quelle que soit cette plaque, écrit-il sur Facebook, MJ «aurait dû manger quelque chose de plus nutritif»…