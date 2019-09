Auteure de livres de cuisine, la Britannique Jack Monroe a repéré un étrange avertissement dans un menu de Pizza Express. Il y est indiqué que le coca est végane «s’il est servi sans citron». Ne comprenant pas l’étonnante précision, elle a tweeté mercredi l’image en se demandant ce que Pizza Express faisait à ses citrons.

Erm what do pizza express do to their LEMONS to make them not suitable for vegans?! Just noticed this and can't for the life of me fathom wtf pic.twitter.com/YF1LkjY80a