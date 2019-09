Les Australiens sont de grands adorateurs des barbecues. Mais ce n’est pas le cas de Cilla Carden, une habitante d’une banlieue de Perth, à l’ouest du pays. Elle accumule les actions en justice pour que ses voisins soient interdits de grillades.

Selon cette végane, massothérapeute de profession, les activités de ses voisins enfreignent les règles imposées aux résidents du quartier. Et de citer les barbecues, mais aussi la fumée de cigarettes et des enfants trop bruyants. Elle exigeait également que d’autres voisins limitent l’éclairage de leur patio et fassent taire leurs animaux domestiques.

«Ça a été dévastateur»

«Je ne peux pas profiter de mon jardin, je ne peux pas sortir. Ils ont mis leur barbecue là pour que je sente le poisson, tout ce que je peux sentir c’est l’odeur du poisson», a-t-elle expliqué lundi à la chaîne 9News.

«Ça a été dévastateur, c’était une tempête, je n’ai pas pu dormir», a-t-elle ajouté à propos des enfants qui jouaient au basket.

Sèchement déboutée

Elle a donc décidé de saisir la justice. En février, un tribunal lui a donné tort. Assez sèchement. En estimant qu’autoriser ses enfants à jouer dehors ne constituait pas raisonnablement une nuisance. «Ce qu’ils font, c’est vivre dans leur cour et leur maison en tant que famille», avait tranché la justice. Qui soulignait alors que la famille visée avait interdit à ses enfants de jouer dehors le soir ou encore déménagé leur barbecue par crainte des représailles de la plaignante et pour tenter de l’apaiser.

Apaisée, Cilla Carden ne l’a pas du tout été. Elle a porté l’affaire devant la Cour suprême de l’État. Qui a rendu une même décision de non entrée en matière en juillet dernier. Le juge avait alors noté en passant que son appel était constitué de quelque 400 pages!

Nouvelles actions en vue

L’Australienne a encore recouru contre cette décision, en vain. Malgré trois échecs consécutifs, Cilla Carden n’entend pas jeter l’éponge. Elle vient donc de rendre l’«affaire» publique. Et elle promet de nouvelles actions en justice contre ses voisins.

Interrogé par la chaîne 9News, l’avocat John Hammond a noté que saisir la Cour suprême était une «option extrême». Puis a glissé que pour ne pas vivre un enfer, le mieux, en cas de conflit de voisinage, reste d’aller voir son voisin et tenter de régler le différend…