L'ex-ministre et universitaire libanais soutenu par le puissant mouvement chiite Hezbollah, Hassan Diab, a été désigné premier ministre jeudi, après une journée de consultations parlementaires. Le chef de l'État, Michel Aoun, l'a chargé de former un gouvernement.

Un «indépendant»

Peu après ces consultations, Hassan Diab s'est rendu au palais présidentiel de Baabda, sur les hauteurs de Beyrouth, où il s'est entretenu avec M. Aoun et le président du Parlement, Nabih Berri.

Répondant ensuite à la presse, M. Diab s'est proclamé «indépendant». Il a assuré aux manifestants que leur «soulèvement» avait porté ses fruits, en remettant la vie politique« du pays »sur la bonne voie«.

Cet universitaire de 60 ans, ex-ministre de l'éducation (2011-2014), a récolté 69 voix lors des consultations parlementaires, en majorité du Hezbollah et de ses alliés. Il n'a en revanche pas obtenu le soutien des hauts responsables sunnites, au premier rang desquels le parti (courant du futur) du premier ministre démissionnaire Saad Hariri.

Contestation populaire

Au bord de l'effondrement économique, le Liban vit depuis le 17 octobre au rythme d'un soulèvement populaire inédit contre l'ensemble de la classe dirigeante, accusée de corruption et d'incompétence.

Ayant obtenu la démission de M. Hariri et de son gouvernement le 29 octobre, les manifestants réclament inlassablement la formation d'un cabinet de technocrates indépendants du sérail politique au pouvoir depuis la fin de la guerre civile (1975-1990).

Le système politique de ce pays multiconfessionnel est conçu pour garantir un équilibre entre les différentes communautés religieuses, avec un premier ministre sunnite en principe soutenu par les principaux dirigeants de sa communauté. Mais ces derniers n'ont pas apporté leur soutien à M. Diab. Des hauts responsables du courant du futur ont précisé qu'ils pourraient ne pas faire partie du prochain gouvernement.

De quoi laisser augurer une tâche difficile pour M. Diab, dans un pays abonné aux interminables tractations dans la formation de ses gouvernements.

Selon Imad Salamey, chercheur en sciences politiques à l'université américano-libanaise (LAU), la nomination de M. Diab laisse supposer que le prochain gouvernement »sera dominé par le Hezbollah« et ses alliés». Cette situation risque de réactiver la faille entre sunnites et chiites au Liban, et de «noyer la révolution dans les discours confessionnels». (ats/nxp)