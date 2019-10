Des représentants de la Corée du Nord et des Etats-Unis devaient engager des consultations sur le nucléaire nord-coréen samedi à Stockholm. Cette tentative de renouer le dialogue intervient après des mois d'impasse et malgré une nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles.

Les émissaires nord-coréen Kim Myong Gil et américain Stephen Biegun font partie des équipes participant à ces contacts facilités par l'envoyé spécial de la Suède Kent Härstedt, artisan de la libération cet été d'un étudiant australien, Alek Sigley, brièvement détenu par Pyongyang. MM. Kim et Biegun devaient se rencontrer dans une propriété située au bord de l'eau sur une île de la capitale suédoise dont l'accès était gardé par des policiers, à quelques centaines de mètres de l'ambassade nord-coréenne.

Les numéro 2 des délégations - le Nord-coréen Kwon Jon-gun et l'Américain Mark Lambert - se sont entretenus vendredi au même endroit pour convenir de l'ordre de marche des discussions, selon des informations de presse non confirmées.

Déjà des rencontres

Des rencontres de même niveau sur le désarmement nucléaire nord-coréen se sont déjà tenues à Stockholm en mars 2018 puis en janvier 2019, avant l'échec du sommet de Hanoï, fin février, entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Lors d'une étape à Pékin avant son départ pour la Suède, Kim Myong Gil a dit fonder «de grandes attentes» sur ses discussions et s'est déclaré «optimiste».

Le gouvernement américain attendait de plus en plus impatiemment que la Corée du Nord accepte de renouer le dialogue, au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï, fin février, entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le signal est finalement intervenu mardi, quand la diplomatie nord-coréenne a annoncé la reprise des discussions pour cette fin de semaine, ce que les Etats-Unis ont aussitôt confirmé. (ats/nxp)