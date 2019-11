«L’Est Républicain» a pris dimanche à Paris l’avion avec les 30 candidates au titre de Miss France 2020, qui s’envolaient pour Tahiti. L’idée? Raconter les coulisses du vol. «Le long voyage – une vingtaine d’heures, sans compter l’escale à Los Angeles – n’a pas été de tout repos. Miss Nord-Pas-de-Calais, l’une des favorites, a d’ailleurs saigné du nez et a dû s’allonger un peu», relate par exemple le quotidien français.

Mais au final, l’article épingle surtout une Valaisanne, une «Suissesse du Valais» qui «ronchonne», et «n’était pas vraiment ravie d’être dans le même avion que les 30 Miss régionales». La raison? «À cause de vous, mon mari et moi, on ne va pas pouvoir s’asseoir à côté», leur a-t-elle lancé…

Classée chez les «grognons»

Il lui a été alors demandé si elle connaissait le concours. «J’ai eu regardé l’émission, mais vous savez, je ne regarde pas non plus Miss Suisse», a-t-elle répliqué.

Il n’est pas précisé si son époux était également incommodé de devoir côtoyer trente jeunes femmes. Mais décidément peu tendre avec cette vacancière, «L’Est Républicain» la classe encore dans la catégorie des «grognons».

Pour les amateurs, rappelons que le titre se jouera le 14 décembre sur TF1. Mais pas sûr que cette information passionne notre Valaisanne.

R.M.