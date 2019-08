Le président italien Sergio Mattarella s'est donné jusqu'à mercredi pour continuer à consulter les forces politiques. Cela renforce l'hypothèse d'une nouvelle majorité gouvernementale entre le Parti démocrate (PD) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S).

Les pourparlers se sont intensifiés lundi entre le M5S et le Parti démocrate (PD) pour former un nouveau gouvernement et s'accorder sur le nom d'un premier ministre. Cela éviterait à l'Italie de nouvelles élections, moins de deux ans après les dernières législatives.

Le point d'achoppement des discussions entre les deux formations est le nom du futur chef du gouvernement et le choix des ministres qui le composeront. Le M5S exige que Giuseppe Conte, le chef de gouvernement sortant, soit reconduit dans ses fonctions mais en contrepartie, les sociaux-démocrates du PD réclament un remaniement complet de l'équipe gouvernementale.

Une rencontre entre le chef du M5S Luigi Di Maio et le patron du PD, Nicola Zingaretti, programmée au dernier moment, a eu lieu en fin d'après-midi. Elle n'a toutefois duré que 20 minutes, laissant planer des doutes sur l'issue de leur entrevue.

Appel à s'écouter

«Nous devons nous écouter les uns les autres. Je suis convaincu que nous avons besoin d'un gouvernement du changement. Nous avons besoin d'un programme commun et non de deux programmes parallèles», avait déclaré Nicola Zingaretti, un peu plus tôt dans la journée. Son entourage a cessé toutefois d'évoquer son veto au maintien de Giuseppe Conte. Le patron du PD reprochait à ce dernier d'avoir accepté les diktats anti-migrants de Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur pendant 14 mois.

Au cours de ses consultations, Sergio Mattarella, 78 ans, s'entretiendra au téléphone avec son prédécesseur Giorgio Napolitano, 94 ans. Il recevra ensuite les présidents des deux chambres, a fait savoir lundi la présidence de la République dans un communiqué. Les représentants des différents partis politiques se succéderont ensuite au palais du Quirinal. Le M5S, premier parti au parlement, fermera la marche mercredi à 19h00.

Aller vite

Les deux camps convergent sur la réduction du nombre de parlementaires (ramenés à 600 contre près de 950), un programme économique attentif aux plus faibles et respectueux de l'environnement. Mais au sein du M5S, fondé sur le rejet de la vieille classe politique et traversé de courants droitiers, eurosceptiques ou marqués à gauche, les dissensions sont fortes.

Le souhait de Sergio Mattarella, maître du jeu dans la crise politique, est d'aller vite. Il veut ainsi éviter de prolonger l'instabilité politique de la troisième économie de la zone euro.

L'annonce abrupte le 8 août par Matteo Salvini de la «rupture unilatérale» de son alliance gouvernementale avec le M5S a plongé le pays dans une grave crise politique, débouchant sur une démission mardi dernier de Giuseppe Conte. (ats/nxp)