L'armée a été appelée à la rescousse samedi pour aider Saint-Jean de Terre Neuve, la ville la plus orientale d'Amérique du nord, à se relever d'un violent blizzard. La capitale de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador a été ensevelie sous la neige.

Il est tombé 76,2 centimètres de neige depuis vendredi matin sur la ville ainsi que l'aéroport de Saint-Jean. Un record. Les automobiles et certaines maisons disparaissaient sous des congères provoquées par des vents dépassant les 100 km/h.

Good Morning!! This is the morning after! What a crazy night we punched here in Bonavista! The winds are still howling this morning, and the snow amounts are incredible! #nlblizzard2020 #stormageddon2020 #Newfoundland #nlwx #ShareYourWeather pic.twitter.com/vzjfi9dvAc