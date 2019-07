Sauf énième rebondissement, l’interminable et insoutenable affaire devrait connaître son épilogue, avec le décès de Vincent Lambert. L’«arrêt des traitements» prodigués au Français de 42 ans tétraplégique et en état de conscience minimale depuis plus de dix ans a débuté mardi. Qu’est-ce ça implique? Va-t-il mourir de faim et de soif, comme le prétendent de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ainsi que des soutiens des parents de Vincent Lambert?

A cette question, les spécialistes français des soins palliatifs répondent: non. Explications. L’arrêt des soins signifie bien que Vincent Lambert n’est plus hydraté ni alimenté depuis mardi. La sonde permettant de le nourrir a certainement été enlevée. Mais en France, l’arrêt des traitements, encadré par la loi dite Leonetti-Claeys, porte mal son nom et ne signifie évidemment pas que le patient est laissé à l’abandon.

Afin que «que le patient ne souffre pas», la fin de l’alimentation et de l’hydratation s’accompagne d’une «sédation profonde et continue». Elle est engendrée par l’administration, habituellement par intraveineuse, d’un médicament de la famille des benzodiazépines. Cette sédation est définie comme «la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience». Des analgésiques seront également administrés.

«Pour avoir soif, il faut avoir conscience»

Concrètement, «Vincent Lambert n’aura ni faim ni soif, il va mourir naturellement en quelques jours», a affirmé à l’AFP le Dr Bernard Devalois, spécialiste des soins palliatifs. «Les gens confondent la soif et la sécheresse de la bouche. Dans le cas de M. Lambert, il n’y a pas de sensation de soif: pour avoir soif, il faut avoir conscience.»

En parallèle, les soins quotidiens sont maintenus. Infirmières et infirmiers vont continuer à faire la toilette de Vincent Lambert, à le masser, à lui humecter la bouche ou les yeux.

Alors de quoi va décéder le Français? «Les reins vont se mettre en anurie avant une défaillance en chaîne des organes vitaux», expliquait le Dr Eric Kariger, ancien médecin en soins palliatifs de Vincent Lambert à France 3. Avec l’insuffisance rénale, le potassium va s’accumuler dans le sang et finira par provoquer un arrêt cardiaque.

Enfin, quand va-t-il décéder? Les spécialistes peinent à répondre à cette question, notent les médias français, car elle varie beaucoup selon les patients. Mais ils estiment que la mort intervient souvent deux à quatre jours après l’arrêt des traitements. Mais parfois seulement après une dizaine de jours.

