Vingt personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques contre trois villages de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger a annoncé dimanche le gouverneur de cette région proche du Mali.

«Ce sont des bandits armés qui sont venus sur plusieurs motos vers 17h30 (18h30 suisses)», a dit à l'AFP le gouverneur Tidjani Ibrahim Katiella.

Les assaillants dont le nombre n'est pas déterminé «ont pillé des boutiques pour prendre des céréales. Ils ont aussi emporté du bétail avant de partir en direction du nord», vers le Mali.

La région de Tillabéri est située dans la zone stratégique des trois frontières Niger-Mali-Burkina.

Pour lutter contre les djihadistes opérant régulièrement dans cette zone, les autorités ont pris en janvier de nouvelles mesures dont l'interdiction de la circulation à moto de jour comme de nuit et la fermeture de certains marchés «qui alimentent les terroristes en carburant et en céréales», selon Tidjani Ibrahim Katiella.

Etat d'urgence prolongé

Le gouvernement vient de reconduire l'état d'urgence en vigueur dans la zone depuis 2017. Selon un bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans trois attaques dans cette région depuis décembre 2019. Les trois attaques ont été revendiquées par le groupe Etat islamique (EI).

En mars, les armées malienne, nigérienne et la force française Barkhane avaient mené une opération d'une envergure inédite aux confins du Mali et du Niger, qui a mobilisé près de 5000 hommes et permis d'éliminer «un grand nombre de terroristes», avait annoncé l'état-major français. Depuis, la France avait dit avoir constaté une amélioration dans la zone des trois frontières.

Les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait près de 4000 morts en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, selon l'ONU. (ats/nxp)