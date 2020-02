Un mystérieux et inquiétant passager s’est invité jeudi soir dans un avion à l’aéroport de Dallas, au Texas. L’homme portait un masque à gaz noir de style militaire. Qu’il a obstinément refusé d’enlever, engendrant une certaine panique. Il a fini par être débarqué.

«J’avais un siège à l’arrière. J’ai levé les yeux et j’ai vu un type monter dans l’avion avec un masque à gaz complet, ce qui était plutôt étrange», a expliqué le passager Joseph Say à la radio locale KTRK, filiale d’ABC. Ce témoin a d’abord spontanément songé à une protection contre le coronavirus. «Mais le masque n’avait pas de filtre, ce qui était encore plus bizarre»…

Doubles craintes

«Immédiatement, les gens ont commencé à parler à l’arrière de l’avion», a continué Joseph Say, qui a photographié l’individu masqué. «On ne pouvait pas voir son visage, pas l’identifier. Les gens craignaient qu’il ait introduit quelque chose à bord, ou qu’il porte le masque pour sa propre sécurité.»

Le personnel de cabine lui a demandé de retirer son masque. Il a refusé. Ce n’est que quand la sécurité a été appelée que l’homme a quitté l’avion, escorté et toujours masqué. Quant au vol en question, d’American Airlines à destination de Houston, il a subi près d’une heure de retard.

Une déclaration? De la pub?

Les motivations de cet étrange personnage restent un mystère. Une passagère a cru comprendre qu’il voulait faire «une déclaration». Mais sans avoir la moindre idée de son éventuelle teneur. D’autres se demandent si ce n’était pas une sorte d’événement avec un but publicitaire.

American Airlines a confirmé l’étonnant incident mais ne l’a pas expliqué. La compagnie a précisé que l’homme incriminé a pu embarquer pour Houston dans le vol suivant. «Et il a volé sans le masque»…

@AmericanAir , Just FYI flight 2212 to Houston was delayed an hour because you let this guy on the plane wearing a gas mask. This then panicked people on the plane and we had to wait for him to be escorted off. @abc13houston @KHOU @HoustonChron @KPRC2 @FOX26Houston #trainbetter pic.twitter.com/mZkWea606d