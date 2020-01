Plus de 7000 passagers, dont des Suisses, bloqués depuis jeudi matin sur un navire au port de Civitavecchia, près de Rome, en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus chinois, ont été autorisés à débarquer jeudi soir. Les tests se sont révélés négatifs.

Les tests de prélèvements sur un couple chinois dont l'épouse présentait des symptômes de la maladie, analysés dans un hôpital spécialisé de Rome, étaient négatifs, a confirmé le ministère de la Santé. Le millier de passagers qui devait débarquer à Civitavecchia est donc autorisé à le faire, selon les médias.

Selon des informations de la protection civile italienne, 63 ressortissants suisses se trouvaient à bord du navire, avait auparavant indiqué à Keystone-ATS le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information de plusieurs médias.

Coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Coronavirus Update : The Cruise ship Costa Smeralda in #Civitavecchia , #Italy with around 6,000 people on board is on lockdown . There are fears a Chinese couple have the virus. Passengers are not allowed to leave the ship.

