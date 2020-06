Donald Trump, en déplacement vendredi dans l’État du Maine, a visité une usine de l’entreprise Puritan Medical Products qui fabrique des écouvillons utilisés dans les tests pour détecter le coronavirus.

Mais le président américain, comme quasi à chaque fois, ne portait pas de masque. Le problème, c'est que devant les caméras, il s’est approché des employés qui étaient, eux, équipés des pieds à la tête.

Trump s'est alors saisi d'un écouvillon et l'a porté à son visage, en lâchant «Made in the USA!».

Résultat de cette visite présidentielle? Comme le révèle «USA Today», Puritan Medical Products a dû détruire toute la production fabriquée ce jour-là!

«Les écouvillons produits pendant cette période seront détruits», a déclaré une porte-parole de l’usine auprès du quotidien américain. «La production était très limitée et les machines n’ont tourné que pendant la visite du président», a-t-elle précisé.

L’entreprise n’a pas indiqué toutefois le nombre d’écouvillons concernés...



L.S.