Kim Jong Un a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais vendredi, a indiqué l'agence de presse KCNA. Il s'agit de la première affirmation d'un média officiel d'une apparition publique du dirigeant nord-coréen depuis le début des rumeurs sur sa santé.

«Le dirigeant suprême Kim Jong Un coupe le ruban pour l'inauguration de l'usine d'engrais phosphatés de Sunchon», indique une dépêche de KCNA. Il «a assisté à la cérémonie», et «tous les participants ont lancé des hourrah!» quand il est apparu, a-t-elle ajouté. Kim a également visité l'usine, et a été «informé sur le processus de production», a encore indiqué KCNA.

NEW: Rodong Sinmun marks Kim Jong Un's official return to the public eye, dedicating the first two pages to the ribbon cutting ceremony: https://t.co/XpUD8K8stK pic.twitter.com/WSpHpVlqni