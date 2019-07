Les véganes ont des steaks hachés sans bœuf qui ont un goût de bœuf. Des saucisses sans viande qui ont une saveur de saucisse. Ou du «faux gras» sans foie qui s’approche du foie gras. Alors faisons l’inverse: des légumes sans légumes qui ont un goût de légume…

Quelqu’un a-t-il vraiment eu cette idée absurde? Oui: la chaîne de fast-food américaine Arby’s. Qui vient de présenter sa «marrot», contraction de «meat» et «carrot». C’est une carotte principalement constituée de dinde.

Bienvenue au «viangume»

Arby’s, qui possède quelque 3300 restaurants dans le monde, dit vouloir inventer le «megetable», qu’on pourrait traduire par le «viangume», soit un légume constitué de viande. Et a donc commencé par sa fausse carotte. Sa recette? La marrot est en gros un boudin fait de poitrine de dinde intégrant de la poudre de jus de carotte. Avec un brin de persil pour terminer l’œuvre.

«Insider» a goûté cet ovni culinaire. Et? La consistance n’a rien à voir avec celle d’une carotte. Ici, ça ne craque pas sous la dent. La chose possède «un enrobage croustillant avec l’intérieur tendre d’une poitrine de dinde bien préparée», lit-on. Par contre «Insider» affirme que le goût du pseudo-légume est vraiment proche de son modèle végétal.

Bien. Mais pourquoi? Quel est l’intérêt? Plusieurs géants ont annoncé vouloir tabler sur des burgers véganes. Arby’s a rappelé qu’il ne fait pas partie du lot et a juré à ses «viandards» de clients de ne jamais proposer aucun substitut à la vraie viande.

«Créer la marrot, c’était avant tout rester fidèle à notre marque. Nous nous concentrons vraiment sur la manière de nouer des liens avec nos clients», a expliqué le chef Neville Craw, concepteur de la bizarrerie et vice-président du secteur innovations culinaires de la marque.

Un brin de moquerie

Outre cette explication, on comprend que le concept contient aussi une bonne dose de provocation. Voire de moqueries pour les véganes qui veulent copier les produits carnés. Et ça a fonctionné puisque l’organisation de défense des animaux PETA – qui soutient l’antispécisme et plaide pour une alimentation végane – a réagi.

La vice-présidente Tracy Reiman a estimé que la blague se retournait contre Arby’s «à cause de sa triste volonté de se moquer de ceux qui mangent en étant conscient d'être en 2019, et non à l’âge de pierre, et de ne pas reconnaître que le monde était de plus en plus végane.»

Une blague? Oui et non. Même s’il existe évidemment avec la marrot une volonté d’engendrer du buzz, la carotte carnée a bel et bien été développée et créée. Mais «ne vous inquiétez pas», ironise CNN, sa commercialisation n’est pas prévue. En tout cas pour l’instant…

(Le Matin)