David Ostrom, de Paola, dans le Kansas, est en conflit avec son ex femme Bridgette Ostrom. En cause: des disputes sur la garde des enfants et les droits de visite ainsi qu’autour de taxes sur des propriétés. Pour régler ça, l’Américain a imaginé... un combat au sabre japonais avec son ex. Le 3 janvier dernier, il a très officiellement demandé à la justice d’autoriser ce duel à l’arme blanche.

L’homme de 40 ans souhaitait convoquer son ancienne épouse sur le champ de bataille mais avait précisé que, si elle le souhaitait, elle pourrait être remplacée par son avocat. Puis il avait promis qu’il «arracherait l’âme du corps» de son adversaire…

«Je ne suis pas fou»

Le résultat n'a pas traîné: un juge de l’Iowa, où réside sa femme, lui avait temporairement retiré ses droits de visite. Puis il avait ordonné une évaluation psychologique. Elle vient de tomber, rapporte l’agence Associated Press.

Verdict? Un «trouble d'adaptation avec des caractéristiques émotionnelles mixtes», mais l’homme n’est pas atteint dans sa santé mentale. «Cela signifie essentiellement que je ne suis pas fou, je n’aime juste pas qu’on me refuse l’accès à mes enfants», a-t-il commenté dans le «Des Moines Register».

«Il a demané la permission de me tuer»

Fort de cette expertise David Ostrom a décidé de continuer à attaquer, mais sans sabre, cette fois. Il a demandé vendredi dernier à la justice une évaluation psychologique de son ex femme comme de son avocat. Il a exigé plus de temps avec ses enfants. Demandé le remboursement de 4765 dollars de frais de justice et de 2200 dollars pour l’expertise psychologique. Ainsi que réclamé 255 000 dollars de réparation pour les «dommages émotionnels».

L’Associated Press note qu’avec sa proposition de combat au sabre, l'Américain voulait surtout manifestement attirer l’attention des médias.

Son ex femme n’a pas répondu aux sollicitations des journalistes. Mais elle avait lancé une page de financement participatif pour la soutenir dans ses frais judiciaires, explique le «Des Moine Register». «Avant qu'il ne dépose une requête demandant aux tribunaux la permission de me tuer (parce que vraiment… comment pourrait-on autrement arracher une âme à un corps?), je ne lui avais jamais refusé de visites avec les enfants», peut-on lire.

R.M.