La justice espagnole a eu la main lourde la semaine dernière: elle a condamné Jaime Botín à 18 mois de prison ainsi qu’à 52,4 millions d’euros d’amende – 56 millions de francs. Ce riche banquier a été reconnu coupable d’avoir illégalement fait sortir d’Espagne un Picasso, un portrait intitulé «Tête de jeune fille».

Il ne passera pas par la case prison: les peines fermes inférieures à deux ans ne sont habituellement pas purgées en Espagne en l’absence d’antécédents. Mais il a perdu quelque 85 millions de francs dans l’affaire, sans compter les frais d’avocat.

Une saga qui débute en 1977

C’est la fin - provisoire, car le condamné va faire appel - d’une vraie saga, détaille «Ouest-France» dans un long récit. Elle débute en 1977 lorsque Jaime Botín achète la toile à Londres. Ce n’est pas n’importe qui en Espagne: Botín, aujourd’hui 83 ans, est l’arrière-petit-fils du fondateur de Santander, la plus grande banque du pays. Il est aujourd’hui l’actionnaire principal de la banque Bankinter et Forbes estime sa fortune à 1,7 milliard de dollars.

Trente-cinq ans après l’avoir acquis, en 2012, Jaime Botín décide de vendre son Picasso au plus offrant. Il contacte la maison de vente aux enchères Christie’s, qui demande une autorisation aux autorités espagnoles pour exporter le tableau. Le Ministère de la culture refuse: «Tête de jeune fille» ne doit pas quitter l’Espagne.

Un tableau rarissime

Le milliardaire actionne alors la justice contre cette décision. Mais il perd à nouveau: en 2015 les juges estiment que le Picasso est «un trésor national qui ne doit sortir d’Espagne en aucune circonstance». Pourquoi? Car le tableau est rarissime, unique dans son genre en Espagne. Car il a été peint en 1906 par Picasso dans sa période dite Gosol, avant qu’il n’opère un virage vers le cubisme.

Quelques mois passent puis voilà que le portrait fait les gros titres, en août 2015. Des agents des douanes françaises investissent alors un luxueux yacht amarré à Calvi, en Corse. Et ils dénichent le Picasso dans ce trois-mâts appartenant à Jaime Botín. La toile est saisie et remise aux autorités espagnoles, qui la confient au musée Reina Sofia de Madrid.

Demande pour l'exporter en Suisse

Comment les douaniers ont-ils su? Selon l’Agence France Presse, ce n’était pas difficile. Le milliardaire avait illégalement sorti le tableau du territoire espagnol. Mais il avait ensuite voulu faire les choses dans les règles. Il avait donc déposé au bureau des douanes de Bastia une demande d’autorisation d’exportation de la France vers la Suisse…

Quatre ans plus tard, le procès s’ouvre à Madrid – les audiences ont eu lieu en novembre dernier, a relaté «El País». Les avocats de l’accusé avancent alors que le tableau est britannique, pas espagnol, et donc pas soumis au droit local. Ils affirment qu’il n’était d’ailleurs pas en Espagne mais accroché dans le navire, qui bat pavillon britannique. Et jurent que le transfert vers la Suisse n’était destiné qu’à le «sécuriser», pour éviter tout vol.

AMPLIACIÓN | La justicia ha dictaminado que el cuadro, 'Cabeza de mujer joven' (valorado en 26 millones), ya no pertenece a Jaime Botín, sino al Estado https://t.co/CBwdUVv9AK — EL PAÍS (@el_pais) January 16, 2020

Des arguments balayés par le procureur, qui insiste sur le fait que le tableau a quitté le territoire espagnol – le yacht était parti de Valence – alors que ça avait été formellement interdit. Il demande alors à l’encontre du banquier quatre ans de prison et 100 millions d’euros d’amende.

La justice a finalement rendu son verdict la semaine dernière. Et a reconnu Jaime Botín coupable de contrebande de biens culturels. «Peu importe si le tableau allait être stocké à Genève ou allait être vendu par Christie’s à Londres», ont tranché les juges, rapporte «El País». Le point déterminant est que Jaime Botín a bafoué la loi espagnole.

Une double peine

Le banquier n’ira pas en prison. Mais a en fait écopé d’une double peine. Une amende de 52,4 millions d’euros d’amende d'abord. Et, ensuite, en vertu d’une loi sur le patrimoine historique de 1985, son Picasso est désormais la propriété de l’État espagnol. Or il est estimé à 26,2 millions d’euros…

Si le milliardaire a beaucoup perdu, ajoutons que les Espagnols n’ont pas gagné le droit d’admirer le Picasso. Il est toujours au musée Reina Sofia mais n’a jamais été exposé, précise «El País». Et il ne le sera pas tant que tous les recours ne seront pas épuisés, a-t-il été décidé. Or dans ce feuilleton, deux sont encore pendants.

Renaud Michiels