Les Etats-Unis et les Européens ont étalé jeudi leurs divisions sur le sort des djihadistes étrangers détenus en Syrie. Washington a également tenté de rassurer ses alliés ébranlés par les volte-face successives de Donald Trump.

«Les membres de la coalition doivent rapatrier les milliers de combattants terroristes étrangers actuellement en détention et les juger pour les atrocités qu'ils ont commises», a martelé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à l'ouverture de cette rencontre à Washington avec ses homologues de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI).

Le gouvernement américain demande de longue date à tous les pays de reprendre les milliers de djihadistes qui se trouvent dans les prisons kurdes du nord-est syrien. Mais la récente offensive turque dans la région, qui a fait craindre que les prisonniers ne s'évadent, a remis leur sort au coeur des préoccupations.

Sentiment d'urgence

«La situation peut changer en un clin d'oeil», a prévenu Nathan Sales, le coordinateur de l'action contre-terroriste des Etats-Unis. «Nous pensons qu'il devrait y avoir un sentiment d'urgence à les rapatrier maintenant, tant qu'il est encore temps.»

Acting Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights and Coordinator for @StateDeptCT Ambassador Nathan Sales addresses reporters following the Global @Coalition to Defeat ISIS Small Group Ministerial at the Department. pic.twitter.com/CMUpjQwg05