Harvey Weinstein, inculpé de multiples agressions sexuelles et paria du mouvement anti-harcèlement #MeToo, peut-il aller dans un bar sans faire scandale? Une sortie cette semaine à Manhattan a fait des vagues, plusieurs femmes l'insultant avant d'être expulsées.

Selon plusieurs vidéos et témoignages postés depuis jeudi soir sur les réseaux sociaux, le producteur de cinéma déchu assistait mercredi à une soirée de stand-up dans un bar de Manhattan, quand la comédienne alors sur scène l'a pris à partie.

«Je suis une actrice comique (...) C'est notre boulot d'énoncer les non-dits», a lancé Kelly Bachman en référence à la présence d'Harvey Weinstein, selon une vidéo d'elle devenue virale sur les réseaux sociaux.

Harvey Weinstein appeared at a comedy club last night and was confronted by another audience member.#DBLtake #HarveyWeinstein #ComedyClub pic.twitter.com/F5bISjxmRA