Le président chinois Xi Jinping a donné l'ordre dès 2014 d'être «sans aucune pitié» contre le terrorisme et le séparatisme dans la région à majorité musulmane du Xinjiang, selon des documents internes au régime communiste révélés par le «New York Times».

D'après des organisations de défense des droits de l'Homme, plus d'un million de musulmans, principalement d'ethnie ouïghoure, sont en détention dans cette vaste région du nord-ouest de la Chine, à la suite d'une campagne de répression contre le terrorisme et l'islamisme engagée ces dernières années.

Les plus de 400 pages de documents secrets publiés ce week-end par le prestigieux quotidien américain offrent un très rare aperçu des mécanismes à l'oeuvre au Xinjiang, en réaction à des attentats attribués à des indépendantistes ouïghours.

