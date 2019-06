Le président chinois Xi Jinping est arrivé jeudi en Corée du Nord. Il doit y rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le voyage vise à renforcer l'alliance entre les deux pays, au moment où le rapprochement entre Kim Jong-un et Donald Trump piétine.

«Notre peuple est fier d'avoir un ami proche et digne de confiance comme le peuple chinois», s'est félicité le même jour dans un éditorial le «Rodong Sinmun», le principal journal nord-coréen. Le quotidien officiel du parti au pouvoir estime que la visite d'Etat de Xi Jinping «gravera une page nouvelle et durable dans l'histoire de l'amitié» bilatérale. La dernière venue d'un président chinois remontait à 2005.

M. Xi est arrivé dans la capitale nord-coréenne Pyongyang par avion spécial, accompagné de sa femme, Peng Liyuan, et du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, annoncé la télévision d'Etat chinoise CCTV. A Pyongyang, des drapeaux chinois étaient accrochés dans toute la capitale et les habitants étaient placés le long des rues pour accueillir Xi Jinping.

Xi Jinping, general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) and Chinese president, left Beijing Thursday morning for a state visit to the Democratic People's Republic of Korea (DPRK). #XiVisit #ChinaXihttps://t.co/8Y1uTFcIdB pic.twitter.com/BjWdACEPTE