Vidéos truquées: Facebook réfléchit à une politique spécifique

Le directeur de Facebook Mark Zuckerberg a estimé mercredi qu'il serait «sensé» que le réseau social se dote d'une politique spécifique en matière de vidéos aux trucages très réalistes faisant dire à des personnalités des propos qu'elles n'ont jamais tenus. Il a lui-même été victime d'une «deepfake». Les vidéos «deepfakes» se multiplient, rendues de plus en plus réalistes grâce aux avancées et à la démocratisation des outils d'intelligence artificielle, ouvrant la porte à des actions de manipulation d'une redoutable efficacité. Facebook utilise des vérificateurs («fact-checkers») externes, dont l'AFP, pour étiqueter certains contenus comme «faux» ou trompeurs. Le réseau social modifie alors ses algorithmes pour limiter leur propagation, mais refuse de les supprimer.