Multimédia Cinq cadeaux pour un Noël très geek Largement plébiscités sous le sapin, les objets technos comptent parmi les cadeaux les plus populaires. En dehors des traditionnels smartphones et tablettes, voici quelques idées originales.

C’est la dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Les retardataires, toujours à la recherche d’une idée, se rabattront peut-être sur les présents high-tech, objets connectés ou autres gadgets technos, souvent de loin les plus convoités. Mais attention, les technophiles sont aussi parmi les plus difficiles à contenter. Alors en dehors des incontournables smartphones, tablettes, drones et casques audio, voici quelques surprises à glisser sous le sapin.

Filmer comme un pro en toutes circonstances

Certains en parlent comme du produit le plus innovant de l’année. Cet Osmo Pocket du fabricant DJI, splendide caméra vidéo miniature montée sur une poignée stabilisatrice sur trois axes, va en tout cas ravir les youtubeurs et autres amateurs de vidéos en ligne. C’est surtout un bel exploit du fabricant DJI d’avoir réalisé un tel concentré de technologie dans un si petit format (116 g, 12,2 x 2,8 x 3,7 cm). La caméra tient donc facilement dans la poche, bien protégée par une housse très pratique.

La vraie nouveauté, c’est son écran miniature tactile où l’on pourra par exemple sélectionner une personne directement sur l’écran pour que la caméra la suive dans ses moindres mouvements, le tout jusqu’en 4K à 60 ips. Autrement, ce petit bijou reprend les fonctions caméras des derniers drones de la marque (selfie, timelapse, photo panoramique) et d’autres si on la fixe (très simplement) sur un smartphone.

