BMW i8 Cabrio Comme un «faucon millénium» avec des roues Mariant le meilleur de la technologie hybride avec un look ultrafuturiste, du carbone et de l’électronique high-tech, la BMW i8 cabrio est exceptionnelle.

Le paysage défile, superbe. Une route en lacets, bordée de pins qui protègent du soleil rayonnant sur l’île de Majorque. Confortablement installé au volant, cheveux aux vents, on savoure ce moment en écoutant… le chant des oiseaux. Comment? Un rêve? Non, juste une course d’essai calé dans le siège d’une BMW i8 Roadster.

Un «monstre» de 374 chevaux, une supersportive radicale aussi performante que futuriste, puisque capable de rouler en mode 100% électrique. Et c’est justement ce qu’on est en train de faire. Dans l’habitacle, cela se traduit par un léger bourdonnement qui accompagne des accélérations pourtant tout ce qu’il y a de respectables. Mais dans ces lacets serrés, sans visibilité, inutile de vouloir faire sauter le chrono. Surtout au vu du nombre de cyclistes qui, en pelotons compacts, ont envahi l’île. On se balade, donc, entre 40 et 60 km/h. Largement suffisant pour profiter de ces conditions printanières sans prendre le moindre risque.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)