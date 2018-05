Citroën DS 7 Crossback, ou l’art du luxe à la française Le tout nouveau SUV de la marque est le premier véhicule «100% DS» de l’histoire. Et pour ce qu’on en a découvert, c’est une réussite.

Les routes sinueuses du Lubéron et des Alpilles? Quel terrain de jeux pourrait être plus idéal pour tester un véhicule que ses concepteurs nous décrivent comme confortable mais dynamique, luxueux mais polyvalent? Sur ces tracés étroits, au revêtement parfois inégal, impossible de tricher: le banc d’essai est impitoyable tant pour le châssis que pour les suspensions. Deux points forts qui ont fait la réputation de la marque «mère» dont DS est l’émanation de luxe: Citroën.

La DS 7 Crossback, dernière-née de la division premium du groupe PSA présente une particularité remarquable: c’est la première «vraie» DS. Entendez par là que les modèles précédents, DS 3, DS 4, DS 5 et DS 6 dérivaient de modèles Citroën. En revanche, la marque était devenue entité indépendante au moment où les premiers traits de la DS 7 ont été esquissés. De quoi en faire un véhicule très particulier, qui écrit les premières lignes d’une saga qui devrait se prolonger, à raison d’une nouveauté par an, jusqu’à atteindre un total de six nouveaux modèles. Nous en reparlerons…

Un très bel objet

DS 7 Crossback, donc, c’est un très bel objet, élégant, que tous les corps de métier, de l’ingénieur au designer, du motoriste à l’acousticien, ont soigné, peaufiné jusque dans le moindre détail. Un SUV de taille respectable, pouvant accueillir cinq passagers dans des conditions de luxe et de confort rarement observées à bord d’une voiture française. Autre point à relever: notre essai préliminaire a porté sur des modèles de finitions et de coloris variables, mais qui avaient comme point commun leur tout nouveau moteur: un bloc 1,6 essence de 225 chevaux, couplé à une nouvelle boîte de vitesses robotisée à huit rapports.

