Ski De la neige et des chutes Histoire de passer un bel hiver sans déchirement du ligament ni traumatisme crânien, on se prépare un chouia avant de mettre nos skis.

Enfilez vos bonnets et vos dessous thermiques, fartez vos skis, la saison est officiellement ouverte dans la plupart des stations de montagne. Car en Suisse, c’est une évidence, les sports de neige s’apparentent à une religion. La preuve: plus de 40% des Helvètes pratiquent ski ou snowboard, sans même parler du ski de randonnée, selon les derniers chiffres officiels de l’Office fédéral du Sport (OFSPO).

Corollaire moins reluisant: plus on pratique une activité, plus le risque de se blesser est grand. Ainsi, durant la saison 2016-2017, 12 000 accidents ont eu lieu sur les domaines skiables de tout le pays, enfants, seniors et touristes étrangers compris.

Des genoux si délicats

Un petit quiz, pour démarrer: quelle partie du corps est la plus vulnérable quand on descend une piste, parfois à très grande vitesse, avec les pieds immobilisés dans des chaussures ultrarigides? Les genoux, gagné. 36% des accidents qui remontent jusqu’au Bureau de prévention des accidents (BPA) concernent cette partie du corps. Et plus précisément le ligament latéral interne (LLI) et le ligament croisé antérieur (LCA). Ce dernier étant un peu moins fréquent mais plus invalidant. «Cela vous éloigne des pistes durant un an minimum», prévient Maxime Grosclaude, médecin du sport à l’Hôpital de La Tour, à Meyrin (GE), qui propose un programme de préparation au ski. Il n’y a qu’en football où le risque de se déchirer ce fameux LCA est plus élevé…

Sur la deuxième place du podium, on retrouve les épaules, avec notamment des fractures ou des luxations (environ 15%). Médaille de bronze: la partie inférieure des jambes, chevilles et pieds compris (15% aussi). Sans oublier les fractures des poignets, particulièrement fréquentes chez les pratiquants du snowboard.

Alors certes, comme l’assure Marc-Henri Duc, directeur de l’École de ski (ESS) de Villars (VD), si les sportifs respectaient les fameuses dix règles de la Fédération internationale de ski (du type «maîtriser sa vitesse», «respecter le balisage»…), les choses iraient déjà mieux. «Pour moi, le nombre d’accidents diminuerait facilement de 30 à 40%. Au bas mot.» Mais cet expert de terrain le reconnaît, il n’y a pas que ça: on recommence à skier alors qu’on a parfois un peu perdu l’habitude, voire pas pratiqué d’activité physique durant tout le reste de l’année… et du coup, le corps n’est pas prêt. «Pas besoin de faire du sport de compétition, mais un tantinet de souplesse et de gainage va vraiment aider.» Il sait de quoi il parle, il dirige l’une des trois plus grandes ESS de Suisse et supervise plus de 250 moniteurs.

