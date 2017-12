Sécurité Des jouets connectés présentent un danger La Suisse manque de moyens pour prévenir les risques des jouets connectés. Le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS) a déposé une interpellation à ce sujet

Les jouets connectés, à première vue inoffensifs, peuvent se révéler de véritables chevaux de Troie dans la chambre des enfants. Alors que l’Allemagne et la France ont pris des mesures contre un fabricant de jouets non-sécurisés, la Suisse n’a pas d’instance spécifique habilitée à interdire les objets ne respectant pas la sécurité informatique ni la protection des données. Mercredi, le conseiller national socialiste valaisan Mathias Reynard a déposé une interpellation à propos de cette lacune.

Une poupée au visage angélique ou un ourson au regard tendre pourraient s’avérer diaboliques. Des tests effectués par l’association allemande de défense des consommateurs Stiftung Warentest ont révélé que les connexions informatiques de plusieurs objets destinés aux enfants ne respectaient pas les mesures de sécurité les plus élémentaires. C’est le cas notamment de la poupée «Mon amie Cayla». Ce jouet muni d’un microphone et d’un haut-parleur fonctionne au moyen d’une application que les adultes téléchargent sur leur téléphone portable.

La connexion Bluetooth ne requiert pas de mot de passe, si bien qu’un voisin malveillant peut facilement prendre le contrôle de l’objet et s’y connecter à une distance allant jusqu’à 9 mètres. Il peut ainsi écouter et enregistrer les conversations à proximité du jouet et entrer en contact avec l’enfant à l’insu des parents. La cyberpoupée pourrait ainsi menacer l’enfant, ou l’attirer chez une personne aux intentions douteuses.

En février, l’Allemagne interdisait cette poupée ainsi que le «Robot I-Que» qui présentait les mêmes dangers. Les autorités demandaient également aux parents de détruire les deux jouets. Le 4 décembre, la France lui emboîtait le pas, la Commission nationale de l’informatique et des libertés mettait en demeure le fabricant des deux objets, Genesis Industries Limited, stipulant qu’il violait la loi Informatique et Liberté.

