Votations Des milliers d'artistes se mobilisent contre l’initiative «No Billag» Les milieux culturels suisses lancent aujourd’hui un appel inédit à voter non le 4 mars au texte visant à abolir la redevance de la SSR. Le comité d’initiative ironise.

La mobilisation est sans précédent. Près de 5000 artistes helvétiques, du musicien au cinéaste en passant par l’humoriste, l’auteur et le danseur, signent aujourd’hui un «appel des créateurs culturels». Leur but: convaincre la population de voter non le 4 mars à «No Billag». L’initiative vise à abolir la taxe annuelle de 451 francs que chaque ménage verse à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

«L’initiative No Billag veut supprimer la SSR, écrivent les artistes dans leur manifeste. L’existence de 13 télévisions régionales et de 21 radios locales est également menacée. Ceci ne remet pas seulement en question la libre formation d’opinion, mais aussi la tradition culturelle en Suisse: de la musique folklorique à la techno, de la série policière «Le Croque-mort» au film cinématographique, du thriller au festival d’humour.» S’ils concèdent que la SSR «n’est pas parfaite», ils souhaitent pouvoir en discuter avec un partenaire au bénéfice d’un mandat public, «ce qu’assument les médias financés par la redevance». «Nous ne voulons pas d’un dangereux monopole médiatique.»

Stress, Meury et Morisod

Cet appel inédit est né d’une rumeur outre-Sarine, celle qui voudrait que les artistes ne soutiennent pas la SSR. La Coopérative suisse des artistes interprètes (SIG) ainsi que Swissperform, la société pour les droits voisins, ont souhaité couper court à ces bruits et prouver l’inverse. «Les artistes sont très conscients du danger que représente cette initiative, non seulement pour la culture, mais aussi pour les valeurs démocratiques de notre pays, assure le coordinateur du projet, Oliver Heimgartner. Sans médias avec un mandat de service public, tous les artistes vont perdre une tribune très importante. Beaucoup seraient privés d’une part substantielle de leurs revenus.»

