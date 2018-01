Cinéma Effacé de son dernier film, Kevin Spacey semble devenu un fantôme Accusé d’agressions sexuelles, Kevin Spacey a été viré des scènes où il apparaissait dans «Tout l’argent du monde», de Ridley Scott. Que penser de cet effacement? Des cinéastes romands répondent.

Un spectre hante l’usine à rêves de Hollywood comme le reste de la planète: le spectre de Kevin Spacey. Accusé en octobre de plusieurs agressions sexuelles, il a été effacé du film de Ridley Scott que la Suisse romande découvrira bientôt: «Tout l’argent du monde» (sortie prévue le 14 février). Déchu de son trône, le comédien oscarisé (meilleur acteur en 2000 pour «American Beauty») a été emporté par la tempête née de l’affaire Weinstein. Kevin Spacey semble devenu un fantôme.

La peur donne des ailes. En six semaines, à raison de dix-huit heures de travail par jour, les vingt-deux scènes où il apparaissait ont été remises sur le métier. Christopher Plummer a pris la place de Kevin Spacey dans le rôle du multimilliardaire américain J. Paul Getty.

La plupart des plans ont été refilmés à l’identique, dans les mêmes décors et avec les mêmes comédiens convoqués en catastrophe. Pour certaines scènes, Ridley Scott a également fait appel aux sorciers de l’image numérique, qui ont substitué le corps du remplaçant à celui du banni. Et tout a été bouclé dans les temps; le calendrier du lancement est respecté. La performance s’explique sans doute moins par l’horreur de la morale outragée que par la peur d’un boycott et d’une mise à l’écart dans la course aux oscars.

De Kevin Spacey incarnant J. Paul Getty, on ne connaît que quelques images destinées à la promotion du film et diffusées avant que le scandale n’éclate. Elles font penser à un texte de Milan Kundera évoquant le «coup de Prague», en 1948. Au balcon d’un palais baroque de la vieille ville, le dirigeant communiste Klement Gottwald harangue la foule. Tête nue, sous la neige. À ses côtés, son camarade Clementis manifeste sa sollicitude en enlevant sa toque et en la posant sur le crâne de Gottwald. Plus tard, Clementis tombera en disgrâce, sera pendu, puis effacé des photos officielles de ce moment historique: «De Clementis, écrit Kundera, il n’est resté que la toque de fourrure sur la tête de Gottwald.»

