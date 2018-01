Carriere Encore enfant, mais déjà nageuse professionnelle et assistée de tout un staff La nageuse Malika Gobet, 13 ans, collectionne les records de Suisse en juniors. Une véritable PME s’est développée autour d’elle pour lui permettre d’évoluer.

Depuis qu’elle a 7 ans, Malika Gobet affole les chronos. Elle trône sur tous les podiums – 113 au total, dont 74 succès. Elle a déjà battu neuf records de Suisse. Après 13 ans, le palmarès de la nageuse de Crans-près-Céligny (VD) est déjà riche de plusieurs titres nationaux et de 18 médailles d’or aux championnats romands. «Pourtant, à 4 ans et demi, quand j’ai commencé ce sport, j’avais peur de la profondeur du bassin», rigole l’ambitieuse dossiste, qui rêve de vivre un jour de sa passion et de JO. Chez elle, personne ne pratique la natation. «On l’a inscrite au club de Lancy uniquement pour des raisons de sécurité», témoigne Rebecca Gobet, sa maman.

Toute une famille mobilisée

Les appréhensions initiales se diluent très vite dans un océan de succès. «A 7 ans, j’ai remporté la première compétition à laquelle j’ai participé», rappelle la nageuse. Mais le vrai déclic a lieu en 2015. «Avant cette date, se souvient Pascal Gobet, le papa, Malika remportait déjà beaucoup de courses. Mais nous avions remarqué une fatigue chronique. Nous avons alors investigué et il s’est avéré qu’elle manquait de fer. Un examen cœliaque nous a appris qu’elle était intolérante au gluten.» Du jour au lendemain, Rebecca Gobet adapte les repas de sa fille. Les résultats de ce nouveau régime ne se font pas attendre. Malika établit trois nouveaux records de Suisse en l’espace de dix jours.

