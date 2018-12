Messagers Entre l’Annonciation et Noël, deux anges passent L’ange est souvent seul dans la crèche. Et pourtant, les Évangiles parlent de deux messagers célestes différents, un vieil anonyme et une star montante.

